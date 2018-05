El divertido mensaje de Jorge Valdivia tras su golazo en triunfo de Colo Colo

24Horas.cl TVN

07.05.2018

Jorge Valdivia fue una de las figuras de Colo Colo en el triunfo por 3-1 ante Everton por la duodécima fecha del Campeonato Nacional. Y es que el volante brilló marcando un golazo y siendo protagonista en el juego de su equipo, incluso habilitando con un perfecto pase a Esteban Paredes para que este marcara el tercer tanto de los albos.

Por ello, el "Mago" se mostró feliz tanto por el triunfo como por sur rendimiento personal, lo cual destacó a través de su cuenta de Twitter con un divertido mensaje.

"Solo existe algo más lindo que hacer un gol en el equipo de tus amores... ¡hacer un golazo! Buen triunfo y por suerte le pegué con la de palo. La varita y la magia están intactas. Vamos Colo Colo", escribió en la red social.

Solo existe algo más lindo que hacer un gol en el equipo de tus amores... ¡hacer un golazo! Buen triunfo y por suerte le pegué con la de palo. La varita y la magia están intactas. Vamos Colo Colo pic.twitter.com/qREBODzMR4 — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) 7 de mayo de 2018

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 11 mayo

20:00 Colo Colo vs. Deportes Iquique

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo

12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins