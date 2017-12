El dramático presente del joven refuerzo de Unión Española que llega desde la U

24Horas.cl TVN

25.12.2017

Unión Española ya tiene su primer refuerzo para encarar el 2018, donde además de los torneos nacionales deberá afrontar la Copa Sudamericana. Para esto se hizo con los servicios de Sebastián Amar, de 18 años, proveniente de Universidad de Chile.

El joven antofagastino llega a Santa Laura en calidad de préstamo por un año en un desafío que lo llena de ilusión. “Me tomo este paso con mucha tranquilidad y obviamente si está la chance de poder jugar lo haré de la mejor manera, como lo hacía en mi anterior club, pero para ganarse una camiseta hay que trabajar muy duro”, señaló Amar a La Estrella de Antofagasta.

Sin embargo, pese a la satisfacción de su primera incursión en el fútbol profesional, el volante atraviesa por un difícil momento familiar debido al reciente fallecimiento de su madre producto de un cáncer, lo que incluso no le permitió finalizar la temporada con la Sub 19 de la U.

“Pensaba solo en mi madre cuando estaba en Santiago. Me fui a los 11 años a la U y desde entonces no tuve mucho tiempo con ella, por eso ahora la quise aprovechar lo más que pude antes que se me vaya”, confesó el joven, quien además ha tenido que lamentar la pérdida de dos hermanos.

“Ya he perdido a mis dos hermanos y ahora a mi madre, pero eso me ha hecho más fuerte y duro. Obvio que es doloroso, pero hay que seguir adelante. Además, antes de irse mi madre me dijo que para este 2018 vendrían cosas nuevas y grandes, y justo llega esto de la Unión, así que lo tomo como un regalo de ella”, finalizó.