El enojo de DT pretendido por la 'U' al ser consultado sobre su opción de llegar a azules

24Horas.cl TVN

07.05.2018

El actual entrenador de Talleres de Córdoba, Frank Kudelka, es una de las opciones que maneja Universidad de Chile para utilizar el puesto de entrenador que dejó vacante Ángel Guillermo Hoyos.

Y el DT argentino reaccionó enojado ante la prensa trasandina una vez que se le consultó sobre su opción de llegar a los azules.

"Sólo pido que se me respete en este tipo de cosas. Yo no puedo aclarar todas las cosas, ¿qué les voy a decir? ¿Que cuándo voy al baño?. Dejémonos de embromar, perdónenme el exabrupto, pero dejémonos de embromar", señaló el adiestrador.

Pero la molestia de Kudelka no se quedó ahí y agregó que "durante tres años y medio siempre me he comportado dándole mi máximo a esta institución. Muchas veces tal vez no alcanzó o me equivoqué, seguramente me equivoqué más de lo que acerté, pero siempre dando mi integridad profesional y como ser humano".

Finalmente, el cordobés de 56 años dejó abierta la opción de llegar a la 'U', al confirmar que su contrato finaliza al término del campeonato argentino, es decir, el próximo fin de semana.

"Se vence mi contrato. Si a usted (dirigiéndose al periodista) se le vence un contrato en su radio, seguramente tendrá expectativas de renovar o ir a otra. A mí me pasa lo mismo, no es muy difícil", cerró.

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 11 mayo

20:00 Colo Colo vs. Deportes Iquique

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo

12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

RESULTADOS DUODÉCIMA FECHA

Unión Española 4-0 San Luis

Deportes Iquique 2--2 Curicó Unido

Deportes Antofagasta 3-2 Deportes Temuco

Unión La Calera 1-0 Audax Italiano

Universidad Católica 3-1 Huachipato

O'Higgins 0-1 Universidad de Chile

Palestino 1-2 Universidad de Concepción

Colo Colo 3-1 Everton