El mensaje en Twitter sobre Brian Fernández que recuerdan los hinchas

24Horas.cl TVN

29.05.2018

Luego de que Brian Fernández fuera la gran figura en el triunfo de Unión La Calera ante Colo Colo, anotando los dos goles del cuadro cementero, en redes sociales algunos fanáticos recordaron un especial mensaje en Twitter.

"No sé si saben la historia de este chico. Yo creo que no fue opción en Cruzados ya que tiene 2 dopping + y ausencias reiteradas sin justificación en Racing? ¿Tal vez el diario vende la noticia como la vende para dejar mal a la UC? No sea gil. De fútbol arg pregúnteme a mi", decía el tuit publicado el 4 de enero del presente año.

El autor de este mensaje fue el ex delantero de Universidad Católica, José Luis Villanueva, quien en ese entonces cuestionaba la llegada de Fernández considerando sus antecedentes disciplinarios.

Y que dices ahora @jlvilla_a @CruzadosSADP de fútbol argentino no sabes nada parece, este jugador era nuestro y ahora se va a Mexico. — Christian Kemnis (@christiankemnis) May 29, 2018

@jlvilla_a Aún sigues pensando que era un mal refuerzo??? Bueno hay que darle la opción de demostrar a la gente antes de criticar.

Menos mal no lo invitaste al.programa o te humillaba en la cara. Slds — Max Arancibia (@TheArancibiaMax) May 29, 2018

Como te caiste @jlvilla_a con Brian Fernandez...y mas encima se tira la frasesita socarrona..." de futbol argentino, pregunteme a mi"...todavia estas dando bote... https://t.co/qrjnJy88ep — GonzitasDad (@Gonzitas) May 29, 2018

Cuantos dopping positivo y ausencias injustificadas lleva en Calera?? — Juan Pablo Achondo (@AchondoJP) May 29, 2018

Brian Fernández deja ahora el fútbol chileno para emigrar a Necaxa, luego de una temporada donde anotó 11 goles y fue clave para que Unión La Calera finalice la primera rueda en el tercer lugar de la tabla con 31 puntos, a solamente tres del líder Universidad Católica.

"Estoy muy emocionado por todo lo que he vivido con esta camiseta. Estaba ilusionado que este año sería mío. Y dije desde el primer día que daríamos que hablar para dejar en lo más alto a La Calera", expresó el delantero tras el triunfo en el Monumental.