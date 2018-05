El mural que presentó Universidad de Chile en el CDA

24Horas.cl TVN

24.05.2018

"Este jueves, en el aniversario 91 de nuestro Club, presentamos la nueva cara del CDA". Así Universidad de Chile dio a conocer en esta jornada el mural que aparece en el frontis del Centro Deportivo Azul.

El conjunto azul detalla que esta imagen "homenajea la fidelidad, incondicionalidad y transversalidad del hincha azul, teniendo presente la Casa de Estudios y la masividad que nos acompaña en todos los estadios del país. ¡Grande la U!".

PROGRAMACIÓN 15° FECHA

Sábado 26 de mayo

12:00 San Luis vs. Universidad de Concepción

15:00 Huachipato vs. Universidad de Chile

17:30 O'Higgins vs. Deportes Iquique

20:00 Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta

Domingo 27 de mayo

15:00 Everton vs. Deportes Temuco

17:30 Audax Italiano vs. Unión Española

Lunes 28 de mayo

20:00 Colo Colo vs. Unión La Calera