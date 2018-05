El nuevo cargo que asumió Milovan Mirosevic en Universidad Católica

El ex capitán cruzado será coordinador de promoción del fútbol formativo. "Es una nueva vida para mí después del fútbol", dijo el 'Milo'.

Agencia Uno

07.05.2018

El ex mediocampista Milovan Mirosevic se convirtió en el nuevo Coordinador de Promoción del Fútbol Formativo de Universidad Católica, rol donde será el encargado de apoyar y supervisar el desarrollo personal y deportivo de los jugadores de mayor proyección de la institución.

Además, el ‘Milo’ se preocupará de aquellos futbolistas que se encuentran en la etapa final de su proceso de formación, como así también los promocionados al primer equipo.

En diálogo con el sitio oficial del fútbol cruzado, el otrora volante declaró que “es una nueva vida para mí después del fútbol, contento de reinsertarme y qué mejor que hacerlo en el club donde pasé gran parte de mi carrera. Hay muchas cosas que ya conocía, pero asimismo me di cuenta que el club es mucho más que el fútbol profesional. Para que el fútbol profesional funcione hay muchas otras áreas con las cuales me estoy familiarizando ahora y que tienen tremenda importancia también. Siento que he conocido bastante y lo continúo haciendo constantemente”.

En tanto, el presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, le dio la bienvenida a Mirosevic a la parte administrativa del club. “Estamos muy contentos que grandes ídolos de la institución continúen o regresen al club. Hace unos meses anunciamos la contratación de Ignacio Prieto como Asesor del Fútbol Formativo y ahora lo del ‘Milo’, que en sus primeros días de trabajo en este nuevo rol, nos ha dejado una muy grata impresión”, dijo.

Con la casaquilla cruzada y como volante creativo, Mirosevic ganó tres títulos nacionales, una Copa Chile y una Supercopa.

