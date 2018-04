El nuevo club que podría tener Sebastián Abreu

24Horas.cl TVN

26.04.2018

Una breve estadía tendría Sebastián Abreu en Audax Italiano, ya que Universitario de Perú está interesado en fichar al delantero charrúa de 41 años.

El propio jugador, en diálogo con Fox Sports, comentó sobre esta posibilidad. "No vamos a negar lo que son palabras directas de directivos del club. Me lo han comentado, pero uno tampoco ha querido anticiparse a nada por el hecho que estamos en una la situación compleja acá con el club", en referencia al presente de Audax.

"Uno tiene que ser responsable. No hay mentalidad en este momento para estar pensando en otra cosa que no sea salir de la situación compleja que está Audax. Ya a mitad de año se verá, pero sí me han hecho saber su interés", agregó.

Universitario para fichar a Abreu o cualquier otro jugador debe solucionar un conflicto que resolverá el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que le impide en estos momentos realizar fichajes por una sanción de parte de la federación peruana.