El nuevo desafío que asumió "Chupete" Suazo en el fútbol

El ex delantero se embarcó en un sorpresivo proyecto tras dejar San Antonio Unido.

05.01.2018

Un nuevo desafío asumió Humberto Suazo en el fútbol. Y es que tras sellar su salida de San Antonio Unido, decidió dedicarse a su club de barrio, Deportivo Lo Gallardo.

Ahí "Chupete" jugará por los seniors, entrenará a los niños e invertirá recursos para mejorar la infraestructura del club amateur, lo cual incluirá una cancha sintética, galería mecano, camarines y baños.

"Vamos a empezar a hacer una canchitas, una cancha más nueva, el proyecto va bien. Ellos se lo merecen. No sé si alguna vez iban a tener la posibilidad de tener una cancha como esa y mí me da alegría ver que mis niños están felices, qué mejor que arreglar la cancha del club, que le va a dar más vida", señaló el ex delantero de Colo Colo en conversación con el diario El Líder de San Antonio.

"Estoy demasiado feliz, veo que mis niños están felices, el trato que tiene la gente del club conmigo, entonces lo mejor es estar allá", agregó.

"La idea es dejar algo para los niños, que tengas mejores condiciones para entrenar y jugar. Todo tiene que ir mejorando y debemos invertir en los niños, ellos son el futuro de San Antonio. Falta más apoyo y si ponemos mejores lugares de entrenamiento y para jugar en el fútbol amateur será mejor para todos", complementó.