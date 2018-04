El relato de "La Magia Azul" de la derrota de la U ante Colo Colo

El tradicional programa sufrió y bastante con la caída de Universidad de Chile en el Superclásico. "No hay como ganarles", lamentaban.

15.04.2018

Sufrieron y bastante. Al igual que muchos hinchas de Universidad de Chile, en el programa radial "La Magia Azul" manifestaron su decepción luego de la caída por 3-1 ante el archirrival, Colo Colo.

"¿Cómo no lo pueden marcar? Hace un enganche y el defensa de la U pasa de largo. Hay que ser más vivos", pedían luego del primer gol de Esteban Paredes.

Luego por la expulsión de Lorenzo Reyes, la conclusión fue: "Esto es un desastre", mientras que para el gol de Claudio Baeza (3-1)comentaban: "Me duele demasiado. Me dan ganas de irme y estar con mi familia y no estar sufriendo".

"No merecen estar en un clásico estos cabros. Lo dije y ya", afirmó uno de los comentaristas, rescatando la presentación de Ángelo Araos, quien argumentó: "Cumple por tres razones: Entrega, pachorra y nunca con ganas de perder una pelota".

"Saben que más, no hay como ganarles a estos caballeros", dice con resignación.