El sentido adiós de Octavio Rivero a Colo Colo: “No tengo palabras para devolverles todo el cariño”

24Horas.cl TVN

02.06.2018

Colo Colo confirmó este sábado que el delantero uruguayo Octavio Rivero dejó el club para emprender un nuevo rumbo en su carrera, probablemente al Atlas de México pese a que aún no ha sido anunciado.

El elenco albo aprovechó las redes sociales para despedir a su ahora ex jugador, a quien recordaron por su contribución en la conquista del título nacional número 32 en el Torneo de Transición 2017.

Valiéndose de este mismo medio, en Instagram en este caso, Rivero también dijo adiós al equipo y a todos los hinchas del ‘Cacique’ con sentidas palabras de agradecimiento.

“Me voy feliz y orgulloso de haber formado parte de un club tan reconocido, gigante e importante como es Colo Colo. Lleno de satisfacción por todos los títulos y logros de estos dos años hermosos”, escribió.

“No tengo palabras para devolverles todo el cariño y apoyo que me han demostrado a pesar de todo (…) Me llevo muchos amigos y mucha gente por la que siento gran afecto. Les deseo lo mejor en este año y en todo lo que viene. Abrazo grande a toda la gente alba”, sentenció el uruguayo.