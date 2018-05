En Colo Colo quedaron conformes pese a empate con Iquique: "Fue el partido más redondo con 'Tito'"

Agencia Uno

12.05.2018

Óscar Opazo, lateral de Colo Colo, prefirió destacar el buen juego desplegado por el ‘Cacique’ por sobre el resultado, luego del empate 0-0 este viernes ante Deportes Iquique en el inicio de la decimotercera fecha del Campeonato Nacional 2018.

Luego de ceder dos unidades en casa, la escuadra que dirige Héctor Tapia llegó a 24 puntos y se ubicó en la tercera posición de la tabla, a siete del líder Universidad Católica y supera por diferencia de goles a su ‘archirrival’ Universidad de Chile.

Tras el pitazo final en Pedrero, el ‘Torta’ declaró que "no quedé para nada contento, pero sí tranquilo. Manejamos el partido, fue el partido más redondo con 'Tito', nos generamos situaciones, nos faltó definir, no estuvimos finos, pero ya vendrán los triunfos".

"Pensando en el martes (ante Bolívar por Copa Libertadores en Macul) trataremos de estar lo más concentrado posibles", agregó el ex Santiago Wanderers.

Por su parte, el extremo Nicolás Maturana expresó que “no terminamos bien las jugadas. Creo que tuvimos varias ocasiones de gol, que en otro día hubieran entrado. Hay que seguir, porque el martes viene un partido importante (…) Ahora (con Tapia) jugamos un poco más pausados para generar mejores ataques”.

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo



12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

20:00 Universidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta