En la UC ponen mesura para el Clásico: "Lo de las últimas tres semanas no es la verdadera 'U'"

Agencia Uno

07.05.2018

Matías Dituro, arquero del líder Universidad Católica, anticipó lo que será el domingo 13 de mayo el clásico con Universidad de Chile, por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional, y respondió a las críticas por el estilo defensivo del cuadro cruzado.

Consultado por el choque con los azules, que vienen de levantar cabeza en el torneo con un triunfo por 1-0 sobre O’Higgins en Rancagua, el golero argentino declaró que "la ‘U’ tiene jugadores de mucha jerarquía, un Angelo Araos que está en un nivel muy bueno. Lo que vimos en las últimas tres semanas no es la verdadera Universidad de Chile. Tenemos que hacer un gran partido para quedarnos con los tres puntos".

Además, el ex portero de Deportes Antofagasta y Bolívar de La Paz sacó la voz por las críticas hacia el escaso poder ofensivo que presenta la UC en el campeonato. "Somos un equipo inteligente, cuando se necesita un resultado lo hacemos muy bien. Somos muy prácticos, sabemos lo que tenemos", expresó.

"No regalamos nada y trabajamos mucho durante la semana. Tampoco vamos a ser locos, irnos para arriba, dejar espacios y que eso nos signifique un resultado en contra", complementó el guardameta de 30 años.

Por último, el oriundo de Bigand destacó el trabajo que realiza el entrenador Beñat San José, quien también fue su DT en los ‘Pumas’ y en Bolívar.

"El ‘profe’ trabaja mucho, en detalles específicos y luego los muestra con videos. Nos muestra los espacios, cómo ataca el equipo rival, luego uno lo asimila y sabe lo que va a pasar. Él siempre piensa en el ataque, nunca plantea los partidos pensando en defendernos", sentenció.

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 11 mayo

20:00 Colo Colo vs. Deportes Iquique

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo

12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

RESULTADOS DUODÉCIMA FECHA

Unión Española 4-0 San Luis

Deportes Iquique 2--2 Curicó Unido

Deportes Antofagasta 3-2 Deportes Temuco

Unión La Calera 1-0 Audax Italiano

Universidad Católica 3-1 Huachipato

O'Higgins 0-1 Universidad de Chile

Palestino 1-2 Universidad de Concepción

Colo Colo 3-1 Everton