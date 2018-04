Esteban Paredes y el mensaje de Barroso: "Acá nadie se salva solo"

24Horas.cl TVN

09.04.2018

"Acepten la injusticia, traguen veneno, que todo al final se equilibra’. Dios siempre, siempre te da revanchas en la vida".

Este mensaje de Julio Barroso publicado en su cuenta de Twitter mientras Colo Colo enfrentaba a San Luis generó una polémica que tras el partido Esteban Paredes y Jorge Valdivia reaccionaron.

Como dijo una vez el gran M.Bielsa “Acepten la injusticia, traguen veneno, que todo al final se equilibra...”. Dios siempre, siempre te da revanchas en la vida!!! — Julio Barroso (@JulioBarroso5) 8 de abril de 2018

“En estos momentos en donde más tenemos que estar unidos, ese tipo de mensajes no nos sirven como plantel, acá nadie se salva solo porque somos un equipo y lo hablaremos en la semana. Esas cosas no ayudan mucho”, fue la reacción de Paredes.

En tanto el "Mago" comentó: "No sé a qué se refiere, en la semana señaló que está con nosotros a muerte. En estos momentos es donde menos se necesitan este tipo de mensajes que dejan mucho a la imaginación”.

Pablo Guede en tanto aseguró que no leyó el mensaje. "No me interesa. Cada uno es libre de expresarse como quiera y cada uno sabe como se comporta. Por lo tanto, puede decir y opinar lo que quiera".

Respecto a la ausencia de Barroso en la citación el DT afirmó que "pasó exclusivamente por algo futbolístico. Todo lo demás carece de importancia".

