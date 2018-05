Esteban Valencia y empate de la 'U' ante la UC: "Tenemos claro que al frente teníamos al puntero"

Agencia Uno

13.05.2018

El entrenador interino de Universidad de Chile, Esteban Valencia, se declaró satisfecho este domingo con el empate rescatado desde San Carlos de Apoquindo ante el líder Universidad Católica, apuntando que "el equipo ha recuperado la confianza".

De entrada, el 'Huevo' declaró en la precordillera que “queríamos ganar, pero tenemos claro que al frente teníamos al puntero. En algunos pasajes del partido los superamos, pero en el primer tiempo nos faltó profundidad”.

Luego, el técnico azul terminó por valorar el 1-1 al señalar que “el equipo ha recuperado la confianza y los jugadores se han ido soltando. Nunca renunciamos al protagonismo. Estamos todos muy satisfechos. Vamos recuperando gente, teniendo mayores variantes y en la medida que el equipo vaya haciéndose sólido de atrás hacia adelante, vamos a ir teniendo opciones”.

"Todos saben que el equipo venía de una racha en la que le convirtieron muchos goles. Nuestra premisa desde que llegamos fue darle un orden defensivo al equipo. Nunca vamos a renunciar al ataque, pero había que darle orden defensivo. Necesitábamos ordenar ciertas situaciones. Pero nunca renunciamos a la esencia de la U, que es protagonizar todos los partidos”, agregó.

Respecto a los cambios que terminaron por cambiarle la cara a su escuadra en el complemento, Valencia señaló que “tener a (Yefferson) Soteldo y a (Mauricio) Pinilla en la banca te da un abanico de opciones, necesitábamos modificar, estábamos perdiendo, eso nos dio resultados. Logramos tener un mayor protagonismo”.

Consultado, en tanto, por la labor del árbitro Roberto Tobar, quien en el primer tiempo no cobró como penal una infracción sobre Isaac Díaz y en el complemento una clara mano de Alejandro Contreras, el otrora volante señaló que “son jugadas puntuales, que te pueden marcar un partido, ellos tienen milésimas de segundos para decidir, no ha perjudicado a ningún equipo, no nos sentimos así”.