Frank Kudelka confirmó conversaciones con Ronald Fuentes para llegar a la 'U'

Agencia Uno

09.05.2018

Frank Kudelka, entrenador de Talleres de Córdoba, admitió haber sostenido conversaciones con la dirigencia de Azul Azul para convertirse en el sucesor de Ángel Guillermo Hoyos en el banco de Universidad de Chile.

El estratega cordobés de 56 años es uno de los cinco candidatos que tiene la concesionaria del cuadro azul para tomar las riendas del primer equipo desde la segunda rueda del Campeonato Nacional 2018.

Consultado por si ha conversado con el gerente deportivo de la ‘U’, Kudelka declaró a El Mercurio que “¿Ronald Fuentes? Sí, lo conozco. Tuve una mínima conversación con él, pero los detalles los ve mi representante”.

“Ahora estoy contento por lo que estoy haciendo en Talleres, muy satisfecho. Hemos hecho una gran campaña, con un juego bien vistoso. La verdad es que me debo a Talleres. El fin de semana recién tomaré una decisión", agregó.

En cuanto a su estilo de juego, el ex técnico de Huracán señaló que "soy semejante a Bielsa, a Sampaoli. Me gusta el juego ofensivo, siempre de ataque. Mis equipos son verticales, siempre jugando con los laterales. Mira a Talleres y te darás cuenta".

Para finalizar, Kudelka indicó que "la semana que viene tomaré la decisión. Sé que mediáticamente mi nombre ha sonado mucho, pero soy profesional y me mantengo al margen. Hoy mi cabeza está en Talleres. Estoy contratado por este club".

