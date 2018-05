Frank Kudelka es el nuevo técnico de Universidad de Chile

24Horas.cl TVN

24.05.2018

Confirmado. Frank Darío Kudelka es el nuevo entrenador de Universidad de Chile, quien tendrá la misión de reencantar a la hinchada azul luego de los malos resultados obtenidos tanto a nivel local como internacional.

A través de la aplicación de los azules, detallaron: "El argentino Frank Kudelka (56) se hizo un nombre en su país tras notables campañas destacando por buscar constantemente que sus equipos sean protagonistas a través de un juego ofensivo y vertical".

Universidad de Chile confirmó que Kudelka dirigirá su primer partido en el banco azul el próximo 10 de junio cuando enfrenten por Copa Chile a Deportes La Serena.

PROGRAMACIÓN 15° FECHA

Sábado 26 de mayo

12:00 San Luis vs. Universidad de Concepción

15:00 Huachipato vs. Universidad de Chile

17:30 O'Higgins vs. Deportes Iquique

20:00 Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta

Domingo 27 de mayo

15:00 Everton vs. Deportes Temuco

17:30 Audax Italiano vs. Unión Española

Lunes 28 de mayo

20:00 Colo Colo vs. Unión La Calera

