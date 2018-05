Frank Kudelka: "Sé que hay gestiones con la U"

Agencia Uno

24.05.2018

El entrenador argentino Frank Kudelka, principal candidato para hacerse cargo del banco de Universidad de Chile, se refirió a la posibilidad de asumir como DT del cuadro azul con miras a los desafíos del próximo semestre como la Copa Chile y la segunda rueda del Campeonato Nacional 2018.

En diálogo con Radio Continental de Córdoba, el estratega declaró que "sé que hay gestiones con la U. de Chile, pero trato de estar tranquilo en estos momentos. Todavía no me ha comentado nada mi representante".

"Estoy en Córdoba todavía, rechacé una oferta del Emelec en Ecuador, porque quería estudiar más la decisión", añadió.







Además, el estratega de 57 años indicó que "gracias a Dios hay bastantes posibilidades, estamos evaluando sin apuro, las opciones son todas del exterior, hay alguna en Argentina, pero todavía hay que esperar".

Por último, Kudelka habló sobre la decisión de dejar Talleres, cuadro que dirigió del 2014 hasta este año. "Entendía que era el momento, me quedaría a vivir toda la vida en el club, pero entendí que era el momento de partir", dijo.

"Acá no hay desgaste, no he sufrido el deseo de irme, pero entendí que me sentía mas íntegro, desde la contundencia de decir, que otro ocupe mi lugar. Entiendo que en la vida cumplimos ciclos", sentenció.



