Frank Kudelka sería el nuevo entrenador de Universidad de Chile

24Horas.cl TVN

23.05.2018

La búsqueda de entrenador en Universidad de Chile ya habría llegado a su fin, luego que la dirigencia de Azul Azul escogiera a Frank Kudelka, argentino que hace algunos días dejó de ser el DT de Talleres de Córdoba.

Según apuntó Cooperativa, el arribo del trasandino es "casi un hecho" debido a que existe un "acercamiento claro" para que Kudelka ocupe el lugar que actualmente posee Esteban Valencia de forma interina.

El DT argentino estaría tan cerca de arribar a la 'U' que incluso podría ser oficializado este jueves en la reunión de directorio que sostendrá Azul Azul.

Recordar que en los azules urge tener cuanto antes un entrenador oficial, sobre todo luego de la eliminación de competencias internacionales que sufrió el elenco colegial este martes al perder por 2-0 ante Vasco da Gama

: Gonzalo Jara buscaría adelantar su salida de Universidad de Chile Leer más

PROGRAMACIÓN 15° FECHA

Sábado 26 de mayo

12:00 San Luis vs. Universidad de Concepción

15:00 Huachipato vs. Universidad de Chile

17:30 O'Higgins vs. Deportes Iquique

20:00 Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta

Domingo 27 de mayo

15:00 Everton vs. Deportes Temuco

17:30 Audax Italiano vs. Unión Española

Lunes 28 de mayo

20:00 Colo Colo vs. Unión La Calera

.