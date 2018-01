Franz Schultz y su regreso a la 'U': "Lo voy a aprovechar a full"

Agencia Uno

04.01.2018

El lateral Franz Schultz adelantó este jueves que luchará a fondo para ganarse una camiseta de titular en el andamiaje de Ángel Guillermo Hoyos en Universidad de Chile, más aun pensando en la participación internacional que tendrá el cuadro azul en la temporada 2018.

El oriundo de Valparaíso volvió recientemente al CDA luego de cumplir un semestre a préstamo en O'Higgins de Rancagua. "Estoy feliz de vestir nuevamente la camiseta de la ‘U’. Tenemos un bonito desafío este semestre, Copa Libertadores, Copa Chile y torneo de por medio, y hay que asumirlo. A cualquiera le gustaría tener la opción de participar en esto con la camiseta de la ‘U’", expresó en rueda de prensa.

“Todos quieren encontrar la regularidad, jugar la mayor cantidad de partidos posibles (…) Vengo a aportar mi granito de arena. Me vengo a entregar día a día y tener un buen año para la ‘U’”, agregó.

En cuanto a su salida de los azules de cara al Transición, el formado en Santiago Wanderers dijo que “no es que haya llegado con la camiseta puesta a O’Higgins. Me fui (de la U) porque llegaron refuerzos, ahora se abre una chance para quedarme y la voy a aprovechar a full. Esta es mi oportunidad para demostrar que puedo ser una variante como lateral derecho, aunque puedo jugar donde sea”.

Consultado, en tanto, por la falta de refuerzos a poco más de un mes del debut en la Copa Libertadores, el lateral de 26 años señaló que “eso es un tema netamente dirigencial. Nosotros estamos enfocados en llegar en febrero preparados para la Libertadores, donde tenemos que dejar bien puesto el nombre de Chile. Tenemos un buen equipo para pasar la primera ronda”.

Respecto a la eventual partida de Jean Beausejour a Independiente de Avellaneda, Schultz declaró que “tuve la suerte de concentrar con ‘Bose’ y la calidad humana no sé si la encontraremos en otro jugador. Si se va le deseamos la mejor de las suertes, darle todo el apoyo (…) No he tenido tiempo de hablar con el de eso y tampoco le pregunto. La decisión que quiera tomar la apoyaremos”.

Por otro lado, el ‘coreano’ destacó la realización de un torneo largo para el 2018. “Comparto este campeonato, ya que el que saldrá campeón será el más regular. Con un torneo corto era más irregular, ya que uno se ponía las pilas en las últimas fechas y podías luchar por el título”, dijo.