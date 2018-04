Ruiz Tagle y la continuidad de Guede: "No estoy en condiciones de asegurar su permanencia"

24Horas.cl TVN

18.04.2018

Un día después de su nombramiento, el nuevo presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz Tagle, protagonizó una conferencia de prensa en el Estadio Monumental donde anunció "los lineamientos a una política deportiva institucional de cara al centenario de Colo Colo en 2025".

En la oportunidad, el nuevo mandamás de los albos, destacó que "este directorio propondrá un aumento de capital para el club del orden de 10 millones de dólares, para responder a los distintos desafíos futuros", agregando que "un club como Colo Colo necesita de recursos suficientes para llevar a cabo su labor".

Ruiz Tagle marcó diferencias respecto a la gestión anterior de Aníbal Mosa, sosteniendo que "nos interesa disminuir el protagonismo del presidente en la gestión del club".

: Orión y supuestos insultos racistas: "Iniciaré acciones legales" Leer más

Además anunció que se iniciará la búsqueda de un director deportivo, quien "junto a una comisión de fútbol pueda resolver todos los temas deportivos de la institución".

¿Qué pasará con Pablo Guede? "Efectivamente nos reunimos con Pablo Guede ayer y hoy. Nosotros tal como lo dijimos le reiteramos la intención de solicitarle que permanezca en el club. Puede tener la certeza de nuestro apoyo", respondió.

"Creemos que el club tiene desafíos importantes en lo próximo y creemos que es el indicado", agregó.

: Claudio Borghi reveló el motivo por el cual renunció a Colo Colo Leer más

"El directorio le ha señalado y reiterado que se mantenga en Colo Colo. Hay desafíos pendientes y nuestro pensamiento no ha variado. Pero no estoy en condiciones de asegurar su permanencia. No queremos que se vaya. Si Pablo opta por otros caminos, cosa que espero que no, es una decisión que tiene que tomar él", añadió respecto a la continuidad del entrenador.

A su vez, acerca de conversaciones con un posible reemplazante del trasandino, Ruiz-Tagle fue claro en expresar que no hay candidatos.

"Nosotros no tenemos un plan B. No hemos hablado con otro profesional. Si las circunstancias cambian nos veremos en la obligación de buscar lo mejor para el club", sostuvo.