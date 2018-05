Gonzalo Jara buscaría adelantar su salida de Universidad de Chile

24Horas.cl TVN

23.05.2018

Gonzalo Jara ha sido el blanco de las críticas de los hinchas de Universidad de Chile luego de la derrota de los azules ante Vasco da Gama de este martes y que dejó a su equipo fuera de toda competencia internacional para el resto del año.

Es por esto que, según informó CDF, el representante del jugador, Alan Silberman, estaría buscando las fórmulas para que el defensor deje el club colegial en los próximos días y no en diciembre, mes en el que finaliza su contrato.

El mismo medio asegura que desde el entorno del jugador apuntan que Jara se cansó de las críticas en su contra, las cuales tuvieron su punto más alto luego del choque ante los brasileños y donde el central cometió un grueso error en el 2-0 definitivo.

Bajo este panorama, todo indica que el próximo destino del formado en Huachipato sería el extranjero, tomando en cuenta que ya tuvo ofertas desde Argentina, México y Estados Unidos en el pasado.

