Guede tras derrota ante San Luis: "Este es el peor momento desde que llegué a Colo Colo"

24Horas.cl Tvn

08.04.2018

Colo Colo no levanta cabeza luego de su dura derrota ante Delfín por Copa Libertadores a mitad de semana, pues ahora cayó por la cuenta mínima en su visita a San Luis por el campeonato nacional 2018.

Tras el cotejo, el entrenador de los ‘albos’, Pablo Guede, habló sobre el rendimiento del equipo y la delicada situación que vive después de su frustrada renuncia, reconociendo que está pasando por su peor momento en el club.

“No es el momento ideal, estamos mal, cada vez que pierdes no se siente bien. A los jugadores no puedo decirles nada, lo entregaron todo después de una derrota muy difícil como la del jueves (ante Delfín), pero intentaron hacer todo lo que estaba en sus manos. Este es el peor momento desde que llegué a Colo Colo”, explicó el DT argentino.

“Los hinchas están en todo su derecho de putearme y pedir que me vaya. No puedo decir otra cosa, ellos pueden hacer lo que quieran”, complementó Guede, refiriéndose a los cánticos y el lienzo en su contra que hubo en Quillota.

El técnico, finalmente, también tuvo palabras para el misterioso mensaje de Julio Barroso en Twitter, quien quedó fuera de la convocatoria justamente tras haber sido uno de los pocos jugadores que no compareció a la conferencia de prensa de apoyo a Guede tras su renuncia.

“No lo leí, no me interesa. Cada uno es libre de expresarse como quiera, puede decir lo que quiera; lo mío pasa por lo futbolístico, lo demás carece de importancia. Hoy íbamos a jugar con línea de cuatro y ahí jugarían Zaldivia y el ‘Chaco’ (Insaurralde)”, sentenció.