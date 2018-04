Héctor Tapia confirma citación de Julio Barroso en Colo Colo

24Horas.cl TVN

26.04.2018

En la previa del partido ante Curicó Unido, programado para este sábado a las 12 horas, Héctor Tapia protagonizó una conferencia de prensa donde sorprendió con su primera medida como entrenador de Colo Colo: El retorno de Julio Barroso.

Luego de ser "cortado" por Pablo Guede, Tapia anunció que el defensor argentino vuelve a las citaciones de los albos y será una alternativa para el partido por la undécima fecha del torneo.

"Opazo está descartado (para Curicó). Valdés y Paredes viajan. Orión también. Pinares tiene que tener una última evaluación", comentó sobre los jugadores que tendrá a disposición. Ante la pregunta por Barroso, "viaja" respondió el DT albo.

Respecto al esquema que utilizará en Colo Colo, Tapia sostuvo que "uno tiene un gusto o preferencia en cuanto a un sistema. Vamos a ver el plantel. Tengo un plantel que me deja jugar con muchos sistemas. El período pasado fue 4-3-3 pero también jugamos con línea de 3 en Copa Libertadores".

Para el encuentro ante Curicó Unido tampoco podrá contar con Jorge Valdivia por acumulación de amarillas ¿Su reemplazante? "Falta Valdivia pero está Valdés, Pinares, Villanueva, Carvallo, Maturana... O jugar sin 10. Vamos a ver", respondió.

