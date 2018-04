Héctor Tapia es oficializado como nuevo DT de Colo Colo

24Horas.cl TVN

24.04.2018

Todo listo. Héctor Tapia fue presentado oficialmente como el nuevo técnico de Colo Colo en una conferencia de prensa realizada en el estadio Monumental.

Blanco y Negro apuró las negociaciones y adelantó la oficialización del DT, pues su idea es que asuma lo antes posible para adaptarse rápidamente al equipo, considerando que los albos marchan cuartos en el Campeonato Nacional, a ocho puntos del líder Universidad Católica, y que están al borde de la eliminación en la Copa Libertadores, al borde de la eliminación.

"Como todos ya saben hoy se realizó una reunión extraordinaria de los directores de Colo Colo para analizar quién sería nuestro nuevo técnico. Después de ver varias alternativas posibles, nos juntamos a escuchar las dos propuestas que nos parecieron más interesantes: la de Héctor Tapia y Jaime Vera", señaló el presidente de la concesionaria, Gabriel Ruiz-Tagle.

"Luego de escuchar ambas exposiciones de los candidatos, los directores acordamos optar por la propuesta de Héctor Tapia", agregó.

Sobre sus sensaciones de volver al Monumental tras tres años, Tapia dijo que "son de orgullo y felicidad porque la gente del club crea en mi persona y en la gente que elegí para que me acompañe en este nuevo desafío".

"Tengo muchas ganas de empezar a trabajar para obtener los mayores logros del club. Tal como fue en mi período pasado, que el club crezca", complementó.

Además, Tapia confirmó que llega al Cacique junto a su cuerpo técnico conformado por Gualberto Jara y Claudio Maldonado como primer y segundo ayudante, respectivamente; Marcos Muñoz, quien tendrá el rol de tercer ayudante; y Hernán Torres como preparador físico.

"Viene Claudio (Maldonado), Gualberto (Jara), Marco Muñoz que está en las divisiones inferiores. También quiero integrar a otro entrenador de las inferiores y Hernán Torres en la parte física. Están todos muy motivados", apuntó.

En ese contexto, el entrenador se refirió a las diferencias entre Torres y Jorge Valdivia: "Todo lo que se pudo haber hablado o trascendido, está conversado. Hernán está súper motivado. Tiene que hablar con su club (Deportes Antofagasta) para definir su salida".

Respecto a los próximos desafíos de Colo Colo, el estratega dijo que "estamos sobre la hora para el partido con Curicó Unido, que es lo más importante que tiene el equipo ahora, por más que luego venga el partido con Delfín".

Sobre la diferencia con su periodo anterior en el Cacique, Tapia señaló que "cuando tomé el club la otra vez tenía 36 años y ahora tengo 40. El estar metido en esto te hace estar siempre perfeccionándote (...) Yo y el grupo que viene conmigo hará lo posible para llevar al club lo más arriba posible".

"La vez pasada empezamos casi de cero. Ahora me toca tomar un Colo Colo que va en marcha, que dispone de un plantel súper rico en calidad futbolística", agregó.

Otro punto polémico que abordó Tapia durante su presentación fue el de Julio Barroso, quien no estaba siendo considerado por Pablo Guede en el último tiempo supuestamente por diferencias entre ellos. "Es muy importante (Barroso). En esto se necesita sumar a todo el mundo y no restar a nadie. Julio tiene una importancia como todos en el plantel. Si queremos obtener resultados, tiene que estar todo alineado, no sólo jugadores".

"Tengo que ponerme al tanto, sentarme con los jugadores, el cuerpo médico y saber si están a disposición. Julio es un jugador importante del plantel profesional", añadió.

Copa Libertadores

"Sí. (Se puede) ganando, no hay otra. Se han cedido puntos importantes que hay que tratar de ir a buscar de visita".

"Este equipo cuando tiene más presión, mejor juega. No le vamos a sacar presión, le vamos a meter más presión".

Contrato hasta fin de año

"Los contratos por un año no me incomodan. Creo que el técnico de Colo Colo está siendo evaluado a cada partido y no tengo problemas con ello. Puedo hacer un contrato por dos años, pero a los tres meses estar fuera. Por eso no es tema".

"No esperaba otro escenario (para volver). Lo entiendo y reitero: si firmo un contrato por cinco años, puedo estar igual fuera a los tres meses (...) Lo único que me importa es hacer bien mi trabajo y ganarle a Curicó".