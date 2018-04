Herrera reveló lo que le dijo David Pizarro a Jorge Valdivia durante su pelea en el Superclásico

24Horas.cl TVN

17.04.2018

David Pizarro y Jorge Valdivia protagonizaron un duro encontrón durante el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo el domingo pasado. El "Mago" intentó impedir que el volante de los azules reanudara el juego luego de una fuerte falta y le reclamó al árbitro Roberto Tobar. Esto provocó un enfrentamiento entre ambos, y aunque se rumoreó que el "Fantasista" había insultado al mediocampista albo, ahora Johnny Herrera reveló lo que realmente le dijo.

"Muchas veces en la cancha pasan cosas anecdóticas, como la pelea entre Valdivia y Pizarro. David le dijo que andaba arreando camellos mientras él jugaba la Champions", contó el portero de la U en conferencia de prensa.

En cuanto al descontrol que protagonizó Jean Beausejour y su posterior postura de dar un paso al costado del club, el experimentado guardameta señaló que “lo de Jean con Pinilla fue un lapsus. Con Mauricio se conversó, andaban abrazados allá adentro y ya pasó, esta re contra solucionado”.

“Fue un minuto de furia de Jean que, con la experiencia que él tiene, estoy seguro que no se volverá a repetir (…) A mí no me sorprende que Jean haya querido dar un paso al costado. Es una señal de su grandeza, Lo conozco desde los once años. No hay familia de la ‘U’ más hincha que la de él”, sostuvo.