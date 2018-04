Hincha recibe castigo de tres años por mensaje en redes sociales

24Horas.cl TVN

13.04.2018

Para el partido ante Unión La Calera, el hincha de Everton Juan Francisco Báez fue informado que no podía ingresar al Estadio Sausalito donde pretendía ir para apoyar al equipo de sus amores.

¿El motivo? El club ejerció el derecho de admisión debido a que Bárez "a través de las redes sociales incita a la violencia a simpatizantes de Everton, incitando a hacer uso de bengalas para el partido ante Caracas FC".

El posteo que publicó en su cuenta de Facebook, según detalla El Mercurio de Valparaíso, decía: "Si no dejan ingresar nada para el jueves les armamos el Año Nuevo en Sausalito". Otro dice "10 mil dólares la multa para Everton si se tira artificio. Hay que puro hacerla", añadiendo luego "encapuchados".

Báez asegura al mismo matutino que "en ningún momento estoy incitando a la violencia en contra de alguien. Nunca pedí que le fuéramos a pegar a los venezolanos o que los hinchas se metieran a la cancha. No hay ninguna prueba que eso sea incitar a la violencia".

Tres años abarca la sanción que recibió Juan Francisco Bárez por su publicación en Facebook. La sanción es hasta el 12 de marzo de 2021, resalta el matutino.

PROGRAMACIÓN NOVENA FECHA

Viernes 13 de abril

20:00 Unión La Calera vs. U. de Concepción

Sábado 14 de abril

12:00 Palestino vs. Everton

15:00 O'Higgins vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta

Domingo 15 de abril

12:00 Universidad de Chile vs. Colo Colo

15:00 Deportes Iquique vs. Unión Española

17:30 Huachipato vs. Deportes Temuco

20:00 Audax Italiano vs. San Luis