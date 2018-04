Jaime Vera y su frustrado arribo a Colo Colo: “Fue como perder por 1-0 en el minuto 90”

24Horas.cl Tvn

28.04.2018

Luego de la salida de Pablo Guede de la banca de Colo Colo, tanto Héctor Tapia como Jaime Vera fueron los principales candidatos para asumir la dirección técnica del club, teniendo ambos reuniones con el directorio de Blanco y Negro.

Sin embargo, el elegido finalmente fue ‘Tito’ Tapia, que en el partido de este sábado ante Curicó Unido empezó a vivir su segunda etapa como entrenador del ‘Cacique’.

Respecto a esta situación se manifestó el ‘Pillo’, quien señaló a La Tercera que se sintió dolido después de su frustrado arribo a los ‘albos’, tras incluso haber expuesto su proyecto a los dirigentes del cuadro de Macul.

“Siento que fue un partido que perdimos por 1-0 en el minuto 90. Ese fue el sentimiento que tuve. Me dolió, me amargué, pero eso me duró lo que dura el día. Al otro día ya estaba repuesto. Estuve más cerca, más cerca que nunca, pero lamentablemente no se pudo”, explicó el técnico de 55 años.

Consultado por si la cercanía de Tapia con algunos de los jugadores del plantel de Colo Colo habría pesado a la hora de escoger al nuevo DT, Vera descartó esta opción y agregó que “yo también soy conocido con (Esteban) Paredes, (Jorge) Valdivia, Brayan Cortés, Bryan Carvallo y muchos muchachos más que conozco desde niños. Pero conocerlos no implica nada”.

El ex entrenador de Deportes Iquique, que fue su último trabajo, finalmente se refirió a la chance de dirigir a otros equipos, como la Universidad de Chile, apuntando que lo ve como “imposible”, pero no porque no quiera, sino por su identificación con Colo Colo.

“Yo creo que, no por mí, sino por los hinchas, nunca me ofrecería en la U porque a mí me identifican con Colo Colo. (…) Estoy dispuesto a entrenar a la U, pero lo veo casi imposible porque la U nunca va a buscar un entrenador identificado con Colo Colo. Y eso me perjudica, porque yo me siento capacitado para dirigir grandes como la U, Colo Colo o Católica”, sentenció.