Jaime Vera y su posible llegada a Colo Colo: "Me he preparado para situaciones así"

20.04.2018

Colo Colo está en búsqueda de un entrenador y un nombre que surgió como alternativa fue el de Jaime "Pillo" Vera, quien en diálogo con ADN Deportes reconoció su interés por dirigir a los albos.

"Es interesante que suene el nombre mío en Colo Colo. Ojalá que sean los directivos los que estén nombrando mi nombre, porque eso cobra importancia y habría un interés en mi persona. Sería lindo", expresó.

Consultado sobre si asumiría de forma interina, es decir hasta fin de año, Vera afirmó que al estar ocho meses no es un interinato, sino que "pasa a ser técnico".

"Me he preparado para situaciones así. Colo Colo es mi casa, yo me críe ahí desde los doce años, no hay nada que no conozca", destacó Vera, quien dirigió por última vez a Deportes Iquique.

Respecto a la búsqueda de un director deportivo en los albos, Vera aseguró que "siempre es importante que el técnico tenga una persona a diario para conversar de los jugadores, equipo y del club en general".