Jean Beausejour: "Le he expuesto a la dirigencia que revisemos mi contrato"

24Horas.cl TVN

16.04.2018

Un día después del Superclásico, Jean Beausejour protagonizó una conferencia de prensa en Universidad de Chile donde se refirió a la polémica pelea que tuvo con su compañero Mauricio Pinilla en pleno partido.

En la oportunidad, el volante azul detalló que tuvo una conversación con su compañero donde ambos analizaron lo sucedido. "Él me dio su explicación, yo también y ambos lo aceptamos. El problema lo afrontamos y quedó atrás. Es la única manera de avanzar", aseguró.

Beausejour, quien se declaró avergonzado por las escenas de la pelea en el partido, sorprendió al revelar que le expuso a la dirigencia revisar su continuidad en el club.

"Le he expuesto a la dirigencia que revisemos mi contrato y si es necesario no tengo ningún problema en dar un paso al costado, con costo cero para el club", sostuvo el jugador de 33 años.

: Cristián Álvarez destacó vía Twitter "lo mejor del clásico" Leer más

Aquí algunas de sus declaraciones:

- "Nunca voy a filtrar algo que se diga en la cancha, por muy ofensivo que sea"

- "No es justificación, pero la pasión te desborda y te hace hacer cosas que uno no hace. Viendo las imágenes me averguenzo. No me gusta lo que vi".

- "Hablé con Mauricio. Hemos sido compañeros desde los 10 años. Tenemos esa capacidad de exigencia que a veces sobrepasan los límites. Él me dio su explicación, yo también y ambos lo aceptamos. El problema lo afrontamos y quedó atrás. Es la única manera de avanzar".

- "La gente que realmente me conoce puede interpretar lo que yo hice en ese momento, y prefiero guardármelo para mi"

- "Le he expuesto a la dirigencia que revisemos mi contrato y si es necesario no tengo ningún problema en dar un paso al costado, con costo cero".

- "No tengo ningún problema en dar un paso al costado si soy una piedra de tope a costo cero. El DT y la dirigencia saben esto"

- "Me produce un dolor gigante dar un paso al costado porque amo este club, pero si es necesario, lo voy a hacer".

- "Creo que fue un arbitraje medianamente bueno. Nosotros colaboramos poco con el arbitraje. Tenemos que en algún momento, todos como jugadores, debemos hacer una autocrítica gigante para mejor esto".

- "Con los problemas, yo los enfrento inmediatamente. Tuvimos que conversar con Mauricio y de ahí avanzar. Las cosas con él están bien".

- "Estoy seguro que el partido habría cambiado con 11 hombres. No sé si el resultado, pero sí el trámite".

- "¿Qué le puedo decir al hincha? Queríamos ganar el partido igual o más que ellos. Queríamos ganarlo y no pudimos lamentablemente y se les pide disculpa por eso".

- "Tuve una conversación privada con la dirigencia. No me gusta exponer lo que se dijo en privado, no es una de mis características".

- "Después del partido, tuve la oportunidad de comunicarme con casi todos mis compañeros. Sentí principalmente el cariño de la mayoría de ellos. Solo tengo palabras de agradecimiento".