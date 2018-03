Jean Meneses confiesa simulación en penal contra Colo Colo: “Jugué con la viveza”

24Horas.cl TVN

18.03.2018

Un dudoso penal sobre el delantero Jean Meneses, cobrado por el árbitro Héctor Jona en los momentos finales del partido, terminó por sentenciar el resultado de 2-1 a favor de la Universidad de Concepción ante Colo Colo.

El encuentro, que fue válido por la sexta fecha del campeonato nacional 2018, tuvo al ‘Cacique’ en ventaja hasta el minuto 79, pero en solo unos instantes los locales revirtieron el marcador con los tantos de Jean Paul Pineda y Meneses.

Precisamente este último, protagonista de la polémica falta penal, poco después del fin del partido reconoció que tuvo la “viveza” para dejarse caer en el área y provocar la sanción que le brindó el triunfo al ‘Campanil’.

“En el segundo gol nuestro, a mí me tocan y uno tiene que aprovechar que dentro del área a los delanteros no nos pueden tocar. Así que por ahí jugué un poco con la viveza y me dejé caer, sintiendo el toque de (Óscar) Opazo”, confesó Meneses al CDF.

“Gracias a Dios logramos los tres puntos en casa, porque aquí se nos estaba haciendo bastante difícil”, concluyó el atacante.