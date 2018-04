Johnny Herrera y las burlas de Colo Colo: "Fue el mismo descerebrado que escribió en Perú"

24Horas.cl TVN

17.04.2018

"Barcelona 1 vs. Colo Colo 3". Este cartel colgado en la puerta del camarín albo tras el Superclásico, generó la dura respuesta del capitán de Universidad de Chile Johnny Herrera en conferencia de prensa.

"Es absurda la burla hacia nosotros, nuestro cuerpo técnico. Es como si yo pusiera 'Colo Colo es vergüenza nacional' porque no pasa la primera fase de Libertadores desde hace 10 años", disparó el portero azul.

"Sufrimos el cartel que pusieron burlándose del equipo, del cuerpo técnico. Fue el mismo descerebrado que escribió en Perú. Es la misma letra", agrega, recordando el mensaje que apareció en el camarín de Chile tras un partido de Eliminatorias (ver mensaje)

¿Fue Jorge Valdivia? "Lo más probable es que haya sido él. Pero no me consta tampoco", respondió.

Herrera además apuntó contra Jaime Valdés, volante de Colo Colo que a través de su cuenta de Instagram subió un video del festejo albo realizando cánticos contra el archirrival.

"Valdés no sé si ha ganado algo antes... que celebra tan eufórico cada vez que juega con nosotros", expresó.

Respecto a lo que viene para la U, Herrera, destacó: "Hemos pasado por esto antes, hemos perdido clásicos, hemos tenido goleadas históricas. Pasado mañana es la oportunidad para que sigamos en la pelea por la Copa Libertadores. No hay tiempo para lamentarse".

SUPUESTOS INSULTOS RACISTAS DE ORIÓN A BEAUSEJOUR

“Yo no leo los labios a mi no me consta, Jean me dijo que no estaba seguro, estaba bloqueado. No podría ahondar en el tema”.

LAS CRÍTICAS A BEAUSEJOUR

"Aparecen hinchas de cartón, de redes sociales que se creen portadores de la verdad. Estoy seguro que muchos de ellos no son hinchas de la U y ni van al estadio. Yo creo en el que apoya en las buenas y en las malas".

Yo me guío pro el hincha de verdad, el que apoya en las buenas y en las malas. Si un compañero está tocado, ahí estamos todos nosotros para apoyarlo. Espero que la gente lo aplauda, lo aliente a Jean".