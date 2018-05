Johnny Herrera y su lesión: "Llegó un minuto en que prácticamente no podía caminar"

Agencia Uno

09.05.2018

Johnny Herrera, capitán de Universidad de Chile, comunicó este miércoles que no jugará el clásico con Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo este domingo por la fecha 13 del Campeonato Nacional, para continuar con su tratamiento a una rebelde lesión lumbar.

La idea del experimentado guardameta es realizar con tranquilidad el procedimiento por el bien de su espalda y llegar de buena forma a la disputa de la segunda rueda del torneo local.

"Llegó un minuto en que prácticamente no podía caminar, y te pasan este tipo de lesiones que por lo demás ya la tuve, así es que sé cómo poder atacarlas, así es que hay tener que tranquilidad. Uno sabe que puede lesionarse, con muchos partidos en Primera en las últimas semanas, y llega un minuto en donde tienes que parar", expresó Herrera a la salida del CDA.

: Universidad de Chile se reunirá con Alfredo Arias y Guillermo Almada Leer más

"No me voy achacar, porque hace un mes estaba jugando en la selección, de buena forma en la Copa, y me tocó lesionarme y hay que parar para volver con todo. Estamos a mitad de año, y creo que no podemos regalar más, y es hora de tomar de decisiones por el bien del club, para no dejar escapar más puntos y que no se ‘nos pase la vieja’”, agregó.

Por otro lado, el oriundo de Angol fue claro en descartar que en la ‘U’ manden los jugadores, como se ha especulado.

"Se dijo muchas veces que en el plantel mandaban los jugadores, pero claramente no es así. Claramente si ustedes se acuerdan, el profe (Guillermo) Hoyos me dejó afuera contra Audax en el partido en que prácticamente perdimos el campeonato. Era un partido clave y no jugué, porque no había entrenado", sentenció.

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 11 mayo

20:00 Colo Colo vs. Deportes Iquique

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo

12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

RESULTADOS DUODÉCIMA FECHA

Unión Española 4-0 San Luis

Deportes Iquique 2--2 Curicó Unido

Deportes Antofagasta 3-2 Deportes Temuco

Unión La Calera 1-0 Audax Italiano

Universidad Católica 3-1 Huachipato

O'Higgins 0-1 Universidad de Chile

Palestino 1-2 Universidad de Concepción

Colo Colo 3-1 Everton