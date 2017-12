Jorge Sampaoli: "Seguramente voy a volver a la 'U' en algunos años"

Agencia Uno

27.12.2017

Jorge Sampaoli, actual entrenador de la selección argentina, participó esta noche de una charla junto a hinchas azules, en el Club Chocolate de la comuna de Recoleta, lugar donde reveló su deseo de volver a futuro a dirigir al cuadro azul.

En la conversación, con presencia de un número importante de hinchas del elenco colegial, el casildense sacó aplausos al señalar que "seguramente voy a volver a la ‘U’ en algunos años".

Sampaoli, de 57 años, logró tres títulos nacionales con Universidad de Chile y una histórica Copa Sudamericana 2011.

En cuanto a los problemas que gatillaron su salida de la ‘Roja’, en cuanto a su estrecha relación con el acusado Sergio Jadue y la presencia de contratos irregulares, el hoy DT de la ‘albiceleste’ señaló que "yo quiero que la gente me recuerde por mi trabajo y mi esfuerzo, y no por cosas que no me corresponden".

Respecto al amargo paso por el banco de la ‘U’ de su ayudante Sebastián Beccacece, Sampaoli señaló que "Sebastián se encontró con un momento complicado en la U. Estoy seguro que tendrá su revancha en el club".

Por último, el calvo estratega comentó la polémica que protagonizó con un policía en su natal Casilda. "Fue un hecho totalmente menor y que terminó en una discusión. Estamos en una sociedad de mucha división y mucha envidia también", sentenció.