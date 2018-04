Jorge Valdivia sobre Hernán Torres: "No somos amigos, pero somos profesionales"

24Horas.cl TVN

24.04.2018

Molesto se mostró Jorge Valdivia ante los rumores sobre su posible salida de Colo Colo que desataron los dichos de su esposa, Daniela Aránguiz, quien señaló que el volante podría partir en caso de que el preparador físico Hernán Torres arribe al equipo como miembro del staff de Héctor Tapia, quien asumirá como nuevo DT del Cacique.

El "Mago" se refirió a los dichos de su esposa y aclaró su relación con Torres, de quien se distanció por el bullado caso de indisciplina en la Selección Chilena, conocido como el "bautizazo".

"A mí no me tiene que parecer (la llegada de Tapia y Torres), tiene que parecerle a la institución. El compromiso que tengo no es con Torres, es con el club, y tengo que mantenerlo igual. Por favor no lo duden. Parece que si llega uno no voy a entrenar, no soy así. Esto se degeneró por la declaración personal de mi esposa", sostuvo en diálogo con radio Duna.

"Uno tiene que tener compromiso por el club, después con tus compañeros, que son los que se rompen el lomo día a día, y después por el entrenador. Ahora, yo no he ido a la oficina de nadie a condicionar mi trabajo", agregó.

"Hernán Torres es padrino de mi hija. No, ahora no somos amigos pero ambos somos profesionales. Imagínate que condicionara a 'Tito' porque llega Torres, no va conmigo", añadió.

Respecto al distanciamiento con el PF, Valdivia dijo que "pasa en la vida, si te sientes con una u otra persona. Es ahí donde hay que apelar al compromiso y la seriedad que me ha caracterizado en mi vuelta a Colo Colo".