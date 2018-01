Juan Manuel Insaurralde tras ser presentado en Colo Colo: "Cuando me llamaron no dudé en venir"

24Horas.cl TVN

31.01.2018

Juan Manuel Insaurralde fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Colo Colo para la temporada 2018. El defensor argentino brindó una conferencia de prensa en el estadio Monumental, donde reveló que no dudó en aceptar la propuesta del "Cacique" cuando la recibió.

"Vengo con mucha ilusión y agradezco a Aníbal (Mosa) y al club por permitirme poder vestir la camiseta del club más grande de Chile", comenzó diciendo.

"Se van a encontrar con un defensor con mucho compromiso, sacrificio, que lucha cada pelota como si fuera la última. Espero ponerme pronto a disposición del equipo", agregó.

Además, contó que Agustín Orión fue clave en su decisión de llegar al cuadro albo. "He podido conversar con Agustín Orión y me habló maravillas del club. Cuando me llamaron no dudé en venir. Vienes desafíos importantes como es la Copa Libertadores", señaló.

"Cuando se me presentó la oportunidad ni lo dudé por todo lo que representa Colo Colo, no sólo en Chile sino en Sudamérica", añadió.

Respecto a su estado físico, Insaurralde dijo que "vengo bien físicamente porque hice toda la pretemporada con Boca. Solo queda ponerse a disposición del técnico".

Sobre el puesto que ocupará en cancha, el zaguero comentó que "he jugado en varios equipos con línea de tres atrás. He jugado de stopper y de líbero, me siento cómodo en cualquier puesto".

"Estuvimos hablando con Pablo Guede sobre lo que busca en mi para el equipo. Ahora solo queda trabajar para aportar al club", complementó.

Acerca de la Copa Libertadores, Insaurralde sostuvo que "es algo soñado para cada jugador. Sabemos que es difícil pero hay que ir paso a paso tratando de colocar a Colo Colo en lo más alto".

"Como equipo grande Colo Colo debe ir por todos los frentes. Ser protagonista en todos los torneo y esperemos que así sea", cerró.