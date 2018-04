La bandera por la que fue sancionada Universidad Católica

24Horas.cl TVN

21.04.2018

En la previa del partido que disputará Universidad Católica ante Audax Italiano por la décima fecha del torneo, el club cruzado informó de la sanción que recibió por parte del Tribunal de Disciplina.

¿El motivo? Una bandera ubicada en la Tribuna Mario Lepe que colgaron unos hinchas con el mensaje "Fútbol contra balas. Palestina Libre”, "lo cual es penado por tener, en opinión del Tribunal, un carácter político", explicó la UC a través de su sitio oficial.

A partir de esto el organismo decidió multar con el pago de diez unidades de fomento, es decir unos 270 mil pesos.

Universidad Católica detalla que "en su defensa, junto con reconocer la existencia y exhibición del referido lienzo, expresó que rechaza toda intromisión de símbolos, pancartas y dichos de contenido político, racial o étnico en los partidos del fútbol profesional y que el club no tiene ninguna relación con la instalación del lienzo objeto de la denuncia".

De igual modo hicieron un llamado a sus hinchas a no ingresar ni exhibir lienzos no autorizados que puedan significar una sanción para Universidad Católica, "aún cuando tengan por objetivo empatizar con el club rival".

PROGRAMACIÓN DÉCIMA FECHA

VIERNES 20 DE ABRIL



20:00 horas, Unión Española vs. Huachipato, estadio Santa Laura.



SÁBADO 21 DE ABRIL



12:00 horas, Deportes Iquique vs. Palestino, estadio Cavancha.

17:30 horas, Colo Colo vs. Deportes Temuco, estadio Monumental.

20:00 horas, Universidad de Concepción vs. Everton, estadio Ester Roa.



DOMINGO 22 DE ABRIL



12:00 horas, O'Higgins vs. Curicó Unido, estadio El Teniente.

15:00 horas, Unión La Calera vs. Universidad de Chile, estadio Lucio Fariña.

17:30 horas, Universidad Católica vs. Audax Italiano, estadio San Carlos de Apoquindo.

20:00 horas, Deportes Antofagasta vs. San Luis, estadio Calvo y Bascuñán.