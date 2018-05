La carta de la esposa de Paulo Garcés tras doping

24Horas.cl TVN

11.05.2018

Un duro momento vive Paulo Garcés luego de que diera positivo en un control antidoping, razón por la cual el jugador fue suspendido de manera provisional.

El portero de Deportes Antofagasta fue sometido al examen tras el compromiso ante O'Higgins en la sexta fecha del Campeonato nacional, donde su equipo cayó por 3-2. El resultado arrojó que el meta dio positivo por dimetilbutilamina, sustancia prohíbida y que según el jugador "no estaba en el rotulado" de un suplemento alimenticio que había consumido.

El arquero de Deportes Antofagasta reconoció haber consumido un suplemento alimenticio que contenía un elemento no rotulado.









"Salí con esta muestra positiva y acá estoy con mis abogados tratando de buscar la mejor defensa para decir lo que fue. Fue un suplemento alimenticio que consumí y que se lo informé al cuerpo médico del club y que fue autorizado. A la postre salió esta sustancia que no estaba en el rotulado y que salió positivo en el examen", señaló Garcés en entrevista con 24 Horas Deportes hace unos días.

En ese contexto, quien sacó la voz para respaldar al arquero fue su esposa, Joyce Castiblanco. En su cuenta de Instagram, la mujer publicó una carta donde dijo que por "no las manos al fuego, a lo bonzo".

Revisa la carta completa:

"Yo no ando defendiendo a Paulo en su vida profesional de nadie, mi apoyo ha sido a lo largo de su carrera de manera privada sobre todo en momentos malos. Es sabido por la prensa que NO participo en ningún tipo de entrevista ni positiva o negativa (hace mucho tiempo) y eso es absolutamente personal. Pero hoy públicamente y de manera categórica señalo: No las manos al fuego, a lo bonzo!!!!! Paulo fue autorizado por el doctor del club a consumir el suplemento alimenticio para disminuir la grasa (se tiene respaldo de la solicitud y de la autorización), el ingrediente que dio positivo no estaba rotulado por lo que no se podía saber que lo contenía, se seguirá todo el conducto regular como corresponde, para lograr una respuesta favorable de un hecho en que Paulo no posee culpa alguna, somos padres y que se haga lo que se tenga que hacer apegado a la verdad.

Tanto Paulo y nosotros como familia tenemos plena convicción y confianza en el tribunal que ve estos casos. Agradecida por el tremendo apoyo recibido, estamos tranquilos pues la verdad es clara.

En lo personal mi marido sabe todo lo que siento y pienso, no necesito decir más. Aquí como familia firmes, siempre lo hemos dicho 'no hay nada más poderoso que una familia unida'. Nosotros tenemos mucho que agradecer y eso da fuerzas para enfrentar lo que sea (uso mi plataforma para referirme al tema porque este tema es delicado y no me mantendré al margen jamás en un caso así)".