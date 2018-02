La compleja situación de Nicolás Maturana: "Quiere venir, pero Guede no lo deja"

El volante de Colo Colo no es prioridad en el equipo albo y Palestino quiere sumarlo como refuerzo.

21.02.2018

"Maturana, el rehén de Colo Colo". Así el diario La Tercera titula para destacar la situación que vive el volante ofensivo de los albos que, a pocos días del cierre del libro de pases, interesa a Palestino.

El matutino detalla que el cuadro árabe quiere a Nicolás Maturana como refuerzo pero su llegada a Palestino "se ha visto frenada por la relación personal entre los técnicos de ambos clubes", detalla la publicación, recordando las diferencias entre Germán Cavalieri y Pablo Guede.

Desde la dirigencia de Palestino, comentaron a el mismo matutino, que "Nicolás quiere venir, pero Guede no lo deja. Es algo inexplicable".

Maturana en el presente torneo no ha disputado minutos con Colo Colo y el cierre del libro de pases cierra este jueves a las 20 horas.

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA

Viernes 23 de febrero

20:00 Colo Colo vs. O'Higgins

Sábado 24 de febrero

12:00 Huachipato vs. U. de Concepción

18:00 San Luis vs. Palestino

20:30 Universidad Católica vs. Unión La Calera

Domingo 25 de febrero

12:00 Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique

18:00 Deportes Temuco vs. Universidad de Chile

20:30 Audax Italiano vs. Everton

Lunes 26 de febrero

20:00 Curicó Unido vs. Unión Española