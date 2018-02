La confusión del árbitro en expulsión de Rodrigo Echeverría en el duelo de la U ante Iquique

24Horas.cl TVN

10.02.2018

Universidad de Chile vence por 1-0 a Deportes Iquique en el estadio Zorros del Desierto de Calama, en un encuentro válido por la segunda fecha del campeonato nacional 2018.

Aunque no todo es alegría para los ‘azules’, pues solo unos minutos después de la apertura de la cuenta, a cargo de Nicolás Guerra (37’), el equipo se quedó con uno menos por la expulsión del defensa Rodrigo Echeverría por evitar con falta una jugada manifiesta de gol.

Sin embargo, por unos instantes, el que recibió la tarjeta roja fue Christian Vilches, quien no estuvo siquiera cerca de la jugada. Finalmente el juez Cristián Andaur enmendó su error y le sacó la cartulina al jugador correcto.

Además de la confusión de Andaur, varios usuarios en Twitter aprovecharon la oportunidad para recriminar al árbitro por la expulsión, la que consideraron no fue justificada.

No me parecio Falta la jugada de la expulsión a Echeverria, si cobraba la falta era expulsión pero no fue falta, el jugador iquiqueño se dejo caer y Andaur compro.