La contundente respuesta de Alfredo Arias sobre la U

El entrenador charrúa reconoció que es su prioridad para dirigir. "Siempre me quedó grabado eso de la mística que tienen", sostuvo.

15.05.2018

Pasan los días y en Universidad de Chile todavía no está definido quién será el entrenador de los azules. Al menos la dirigencia ya definió en Mauricio Pellegrino, Frank Kudelka, Esteban Valencia y Alfredo Arias la lista de candidatos.

Este último, en diálogo con El Mercurio, fue contundente al asegurar que "mi prioridad es Universidad de Chile".

"Desde que jugaba en Chile, hace varios años, escuchaba a Arturo Salah, Manuel Pellegrini, Hugo Carvallo (...), lo que se vivía en la U. Ellos hablaban de la mística que siempre acompañaba al club. Desde esos días uno se ilusionaba como jugador, con ser parte de un equipo así", argumentó.

"Siempre me quedó grabado eso de la mística que tiene la U y me ha servido ahora como técnico para aplicarlo en mis equipos. Eso es lo que siento puedo transmitir y plasmar en un equipo que siempre debe ser protagonista", agregó el entrenador que actualmente dirige en Emelec.

