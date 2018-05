La contundente respuesta del representante de Mauricio Isla sobre su opción de llegar a la 'U'

Agencia Uno

17.05.2018

Arturo Jiménez, representante del seleccionado nacional Mauricio Isla, descartó de plano que el ‘Huaso’ esté cerca de fichar en Universidad de Chile para el segundo semestre y tomar el lugar del argentino Matías Rodríguez.

Los rumores de un retorno de Isla a Chile tomaron fuerza en las últimas horas, luego de su falta de regularidad en el Fenerbahce y por la eventual participación de su señora en un programa de televisión.

Sin embargo, el agente del lateral derecho fue claro en señalar al portal EnCancha.cl que “Mauricio sigue la próxima temporada en el Fenerbahçe. Es sabido que la idea de Mauricio es jugar por la ‘U’, pero no es éste el momento. Le queda mucha carrera en Europa”.

Jiménez descartó así las especulaciones y aseguró que el bicampeón de América con la Roja continuará en el balompié otomano y particularmente en ‘los canarios amarillos’ de Estambul.

PROGRAMACIÓN DECIMOCUARTA FECHA

Viernes 18 mayo

20:00 Universidad de Chile vs. Palestino

Sábado 19 de mayo

12:00 Deportes Iquique vs. Audax Italiano

15:00 Unión La Calera vs. O'Higgins

17:30 Unión Española vs. Colo Colo

Domingo 20 de mayo



15:00 Deportes Antofagasta vs. Everton

17:30 U. de Concepción vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Huachipato

Lunes 21 de mayo

16:00 Deportes Temuco vs. San Luis