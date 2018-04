La decisión de Pablo Guede respecto a Julio Barroso

24Horas.cl TVN

11.04.2018

Pasan las horas y se van conociendo nuevos detalles de la reunión entre Julio Barroso y el resto del plantel de Colo Colo luego del polémico tuit durante el partido ante San Luis.

Como dijo una vez el gran M.Bielsa “Acepten la injusticia, traguen veneno, que todo al final se equilibra...”. Dios siempre, siempre te da revanchas en la vida!!! — Julio Barroso (@JulioBarroso5) 8 de abril de 2018

En un primer momento se conoció qué sucedió en la conversación entre los jugadores (ver nota) y ahora cuál fue la decisión de Pablo Guede respecto a Barroso.

"Pablo optó por obviar el tema y no encender un clima interno que en convivencia está espectacular, pero que futbolísticamente preocupa", aseguraron desde el cuerpo técnico de los albos a La Tercera.

La misma fuente sostiene que Barroso "no está descartado para el clásico", agregando que "depende del sistema táctico que utilicemos contra la U. Si usamos línea de tres, Barroso es una alternativa, al igual que Fernando Meza. Barroso no está cortado".

PROGRAMACIÓN NOVENA FECHA

Viernes 13 de abril

20:00 Unión La Calera vs. U. de Concepción

Sábado 14 de abril

12:00 Palestino vs. Everton

15:00 O'Higgins vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta

Domingo 15 de abril

12:00 Universidad de Chile vs. Colo Colo

15:00 Deportes Iquique vs. Unión Española

17:30 Huachipato vs. Deportes Temuco

20:00 Audax Italiano vs. San Luis