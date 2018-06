La formación que prepara Kudelka para su debut oficial como DT de la U

24Horas.cl TVN

10.06.2018

Este domingo a partir de las 15:00 horas, el técnico Frank Kudelka tendrá su primer desafío como entrenador de Universidad de Chile ya que enfrentarán por Copa Chile a Deportes La Serena.

Tomando en cuenta lo realizado durante la semana, el DT argentino sorprendería con el regreso de Johnny Herrera a la titularidad. Mientras que no podrá contar con Mauricio Pinilla, David Pizarro y Matías Rodríguez por lesión, además de Armando Cooper, quien se encuentra concentrado con la Selección de Panamá para participar del Mundial de Rusia.

Con esto, el once de los azules sería con: Johnny Herrera; Franz Schultz, Gonzalo Jara, Rafael Vaz, Jean Beausejour; Yerko Leiva, Felipe Seymour, Gustavo Lorenzetti, Francisco Arancibia; Yeferson Soteldo y Leandro Benegas.

PROGRAMACIÓN

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile

Domingo 10 de junio

15:00 horas

*Transmite CDF Premium y HD

CALENDARIO COPA CHILE

Sábado 9 de junio:

Santiago Wanderers vs. Palestino, 12:30 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander".

Ñublense vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Rangers vs. Huachipato, 12:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Deportes Puerto Montt vs. Universidad de Concepción, 18:00 horas. Estadio Chinquihue.





Domingo 10 de junio:

Independiente Cauquenes vs. Curicó Unido, 12:30 horas. Estadio "Miguel Alarcón Osores".

Magallanes vs. Unión La Calera, 12:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio La Portada.

General Velásquez vs. Unión Española, 15:30 horas. Estadio Municipal de San Vicente.

Cobresal vs. Everton, 15:30 horas. Estadio El Cobre.

Deportes Valdivia vs. Deportes Temuco, 15:30 horas. Estadio Parque Municipal.

Deportes Copiapó vs. Deportes Antofagasta, 16:00 horas. Estadio Bicentenario "Luis Valenzuela".

San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique, 16:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

Cobreloa vs. Universidad Católica, 17:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.