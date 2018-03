La imagen más polémica de la derrota de Colo Colo

24Horas.cl TVN

"Hoy nos perjudicaron de una manera muy grosera". Así el técnico de Colo Colo, Pablo Guede, se refirió a lo sucedido en la derrota ante Universidad de Concepción (2-1), donde les cobraron un polémico penal cuando restaban cuatro minutos para el final.

¿Qué pasó? Jean Meneses ingresó al área de Colo Colo y tras dejar atrás a Óscar Opazo, el lateral albo intentó darle una patada desde el suelo sin éxito, sin embargo el jugador del Campanil aprovechó la situación para tirarse al suelo y generar el cobro del árbitro del partido.

"Vean ustedes, qué quieren que les diga. Jean Meneses miente porque Óscar (Opazo) ni siquiera lo toca. Le pregunté al línea si estaba contento y me echó. El nivel del arbitraje chileno no puede ser. Uno se mata trabajando, va y viene, y que nos den vuelta así. No muchachos, esto no es casualidad, es lo que hay que aguantar por ser Colo Colo”, disparó el técnico Pablo Guede tras el encuentro.