La irónica publicación de Nicolás Castillo tras polémico triunfo de Colo Colo ante la UC

31.03.2018

Nicolás Castillo no sólo es ex jugador de Universidad Católica, sino además es hincha y uno de los ídolos del club. Por ello, el delantero, que hoy defiende la camiseta de Pumas de México, suele seguir atentamente los partidos del cuadro cruzado, y el clásico ante Colo Colo no fue la excepción.

Antes de comenzar el encuentro en el estadio Monumental, el atacante subió en Instagram Stories una imagen del partido y el mensaje: "Vamos la Católica!".

Y tras finalizar el partido volvió a manifestarse a través de la misma red social, pero esta vez con una irónica publicación. Esto porque en la imagen se puede ver un comic de los albos celebrando el título junto a los árbitros.

El mensaje de Castillo fue publicado justo después de que la UC cayera por la cuenta mínima ante el Cacique con un polémico penal cobrado por el árbitro Julio Bascuñán.

Cabe recordar que el juez pitó la pena luego de que considerara que un remate de Jaime Valdés había golpeado en la mano del defensa Branco Ampuero.