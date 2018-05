La lista de jugadores que terminan contrato en Universidad de Chile

24Horas.cl TVN

17.05.2018

Matías Rodríguez no es el único jugador en Universidad de Chile que podría estar viviendo sus últimos días en el club, ya que una extensa lista de futbolistas finaliza su contrato en los próximos meses.

Así lo detalló Las Últimas Noticias que destaca que un total de 12 futbolistas finalizan contrato en diciembre con la U, de los cuales tres son en junio próximo: Rodríguez, Fabián Monzón y Lorenzo Reyes.

De estos jugadores, Monzón no continuaría, al igual que Rodríguez, mientras que por el volante Lorenzo Reyes se está negociando para que continúe en Universidad de Chile.

Para diciembre en tanto finalizan su vínculo: Jean Beausejour, Gonzalo Jara, David Pizarro, Felipe Seymour, Rafael Caroca, Christian Vilches, Rafael Vaz, Armando Cooper y Jonathan Zacaría.

La continuidad o no de estos jugadores las deberá definir el próximo entrenador de la U que, por ahora, la dirigencia azul sigue en su búsqueda.

PROGRAMACIÓN DECIMOCUARTA FECHA

Viernes 18 mayo

20:00 Universidad de Chile vs. Palestino

Sábado 19 de mayo

12:00 Deportes Iquique vs. Audax Italiano

15:00 Unión La Calera vs. O'Higgins

17:30 Unión Española vs. Colo Colo

Domingo 20 de mayo



15:00 Deportes Antofagasta vs. Everton

17:30 U. de Concepción vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Huachipato

Lunes 21 de mayo

16:00 Deportes Temuco vs. San Luis