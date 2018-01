La llamativa declaración del DT de Santiago Morning sobre Paula Navarro

24Horas.cl TVN

12.01.2018

Paula Navarro se transformó en la primera mujer en ser parte de un cuerpo técnico en nuestro país, o al menos así lo consignaba Santiago Morning en su presentación oficial, donde se le asignó el cargo de asistente técnico.

"García, llega junto a Paula Navarro como asistente técnico, Luis Wilson como preparador físico y Jorge Martínez como preparador de arqueros", destacaba el club en su Facebook oficial.

Sin embargo, en las últimas horas el entrenador Jaime García emitió declaraciones sobre el trabajo de Navarro y sus dichos sorprendieron.

"Hay cosas que dentro de un cuerpo técnico no me molestan, pero sí me incomodan. Ella está para aprender, para estar, para adquirir conocimiento. Sube chicos de las inferiores, trajo un chico a probarse. Pero yo no trabajo con un ayudante técnico", soltó el entrenador en diálogo con La Tercera.

Además García afirmó que "yo no trabajo con más gente en el cuerpo técnico. El ayudante es la persona de confianza, la que tienes al lado. Hay cosas que se deben hacer y otras que no”.

Con sus declaraciones García abrió la polémica sobre el rol de Navarro en el club ya que si bien fue presentada como ayudante técnico. El entrenador de 45 años explicó que "viene una vez a la semana y está acá para aprender".

Directivos del club explicaron al mismo matutino la situación. “No es ayudante, sino que cumple un rol transversal en el club, pendiente de un montón de cosas y una de ellas es el primer equipo”, afirmaron.