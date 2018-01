La oferta económica de Palestino que Mathías Vidangossy rechazó

24Horas.cl TVN

Hace unos días el mediocampista Mathías Vidangossy anunció su regreso al fútbol profesional, luego de más de un año alejado de la actividad por una lesión y un cuadro depresivo, al convertirse en nuevo refuerzo de Deporte Melipilla de la Primera B.

Los ‘Potros’, sin embargo, no fueron el primer club en acercarse al jugador de 30 años para intentar ficharlo, pues antes hubo contactos con equipos como Palestino y Santiago Wanderers. Precisamente en los ‘árabes’ el volante vivió una llamativa situación respecto a la oferta económica que recibió y que finalmente lo hizo inclinarse, entre otras razones, por los melipillanos.

“El primero con que negocié fue Palestino. Me ofrecieron 400 lucas y dije: ‘En verdad, no’. Me sentí, no humillado, porque no tengo por qué ganar más ni menos, pero ya había participado con ellos en varios campeonatos y la respuesta que me dieron es que estaba lesionado. Sentí que me dieron la espalda”, explicó Vidangossy en entrevista a La Tercera.

“Aparte de que siempre hacen todas las cosas mal (en Palestino), puse también en la balanza que justo después se acercó Wanderers y me ofreció un buen sueldo”, agregó.

De todas formas, el ex Colo Colo precisó que, más allá del aspecto económico, tomó la opción de Melipilla porque lo hicieron sentir valorado e importante.

“Más que volver a jugar y ser bueno, necesito volver a sentirme importante y que eso me ayude a recuperar la confianza más rápido. Y siendo súper sincero, si a un jugador de Primer le ofrecen 400 lucas, es que en verdad al equipo no le importa. Priman otras cosas, quizás los negocios, que también está bien, pero Melipilla sí que me hizo sentir importante”, sentenció el centrocampista.