La primera formación de Héctor Tapia en Colo Colo

27.04.2018

A partir de las 12 horas de este sábado, Colo Colo saldrá a la cancha del estadio de La Granja para enfrentar a Curicó Unido por la undécima fecha del torneo, el cual marcará el estreno de Héctor Tapia como DT de los albos.

En la previa, El Mercurio detalla que el entrenador "armó su primera oncena" la cual destaca por dos novedades respecto al proceso que encabezaba Pablo Guede: Cambio de esquema y la titularidad de Julio Barroso.

Según informa el mismo matutino, Colo Colo volverá a un esquema de tres defensores, el cual estará compuesto por Matías Zaldivia, Julio Barroso y Juan Manuel Insaurralde.

En tanto la posición de enganche, considerando que Jorge Valdivia está suspendido, el elegido sería Bryan Carvallo, jugador que tampoco tuvo muchas opciones con Guede.

La primera formación que probó Tapia para enfrentar a Curicó Unido fue con: Orión; Zaldivia, Barroso, Insaurralde; Campos, Carmona, Baeza, Suazo, Carvallo; Rivero y Morales.

PROGRAMACIÓN UNDÉCIMA FECHA

Sábado 28 de abril

12:00 Curicó Unido vs. Colo Colo

15:00 Huchipato vs. Deportes Iquique

17:30 Everton vs. Unión Española

20:00 Audax Italiano vs. Deportes Antofagasta

Domingo 29 de abril

12:00 Palestino vs. O'Higgins

15:00 Deportes Temuco vs. Unión La Calera

17:30 Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción

20:00 San Luis vs. Universidad Católica

RESULTADOS DÉCIMA FECHA

Unión Española 2-1 Huachipato

Deportes Iquique 2-1 Palestino

Colo Colo 2-0 Deportes Temuco

U. de Concepción 2-0 Everton

O'Higgins 2-2 Curicó Unido

Unión La Calera 6-1 Universidad de Chile

Universidad Católica 1-0 Audax Italiano

Deportes Antofagasta 1-0 San Luis