La probable formación de la U para el Clásico Universitario

09.05.2018

Comienza la cuenta regresiva para que se dispute el Clásico Universitario y en Universidad de Chile ya empieza a aclararse cuál será el once inicial para saltar a la cancha de San Carlos de Apoquindo.

Las principales novedades en el equipo dirigido por Esteban Valencia serían los regresos de Gonzalo Jara y Mauricio Pinilla, mientras que Yeferson Soteldo todavía no estaría en condiciones de jugar desde el primer minuto.

Según informa ADN Deportes, la probable formación de la U para enfrentar a los cruzados sería con: Fernando de Paul; Matías Rodríguez, Rafael Vaz, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Lorenzo Reyes, David Pizarro, Ángelo Araos, Gustavo Lorenzetti; Mauricio Pinilla y Nicolás Guerra.

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 11 mayo

20:00 Colo Colo vs. Deportes Iquique

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo

12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins